В Португалии выпустили вино Guarda Rios, на бутылке которого украинцы заметили этикетку с изображением карты Украины без Крыма.

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

«Реагируя на обнаруженный украинцами, проживающими в Португалии, случай некорректного обозначения Украины без Крыма на карте Европы, размещенной на этикетке бутылки вина «GUARDA RIOS», к руководству компании-производителя «Monte da Ravasqueira» была доведена позиция Посольства о необходимости откорректировать должным образом карту Украины», - говорится в сообщении посольства.

Напомним, в ноябре прошлого года компания Apple признала аннексированный Крым российским и указала это в приложении «Погода».