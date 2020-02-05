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В Португалии выпустили вино Guarda Rios, на бутылке которого украинцы заметили этикетку с изображением карты Украины без Крыма.
Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
«Реагируя на обнаруженный украинцами, проживающими в Португалии, случай некорректного обозначения Украины без Крыма на карте Европы, размещенной на этикетке бутылки вина «GUARDA RIOS», к руководству компании-производителя «Monte da Ravasqueira» была доведена позиция Посольства о необходимости откорректировать должным образом карту Украины», - говорится в сообщении посольства.
Напомним, в ноябре прошлого года компания Apple признала аннексированный Крым российским и указала это в приложении «Погода».
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В Португалии выпустили вино Guarda Rios, на бутылке которого украинцы заметили этикетку с изображением карты Украины без Крыма.
Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
«Реагируя на обнаруженный украинцами, проживающими в Португалии, случай некорректного обозначения Украины без Крыма на карте Европы, размещенной на этикетке бутылки вина «GUARDA RIOS», к руководству компании-производителя «Monte da Ravasqueira» была доведена позиция Посольства о необходимости откорректировать должным образом карту Украины», - говорится в сообщении посольства.
Напомним, в ноябре прошлого года компания Apple признала аннексированный Крым российским и указала это в приложении «Погода».