Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев планирует снести по проспекту Центральному старые тополя и высадить на их месте новые деревья.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Я к этому отношусь достаточно спокойно. Если дерево уже превысило свою годовую черту, то его нужно сносить, поскольку оно уже является потенциально опасным для горожан. Но при этом, по факту сноса, нужно организовывать и высадку. Высадка достаточно дорогостоящее мероприятие, по-сути, в несколько раз превышающее стоимость сноса. Естественно, нельзя сделать город голым, а потом думать о высадке. Поэтому нужно смотреть на это дело выборочно, аварийно сносить и быстро высаживать на пустое место новые саженцы. При этом нужно высаживать саженцы, достигшие четырехлетнего или пятилетнего возраста, которые являются дорогостоящими, - сказал Сергей Коренев.

Как рассказал чиновник, проектом реконструкции бульварной части проспекта Центрального предусмотрено снос старых деревьев и высадка новых, однако, по его словам, необходимо, чтобы депутаты выделили деньги на его реализацию.

— Насчет сноса деревьев по проспекту Центральному. Если вы знаете, у нас есть проект реконструкции бульварной части проспекта Центрального, от Садовой до Херсонского шоссе. Естественно, там предусмотрен снос всех этих деревьев и высадка новых. Думаю, если депутатский корпус найдет финансирование на этот проект, то мы можем говорить и о таком сценарии тоже, - сказал Сергей Коренев.

Стоит отметить, что в октябре 2019 года в ходе аппаратного совещания мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что необходимо убирать по городу старые тополя и высаживать на их месте новые деревья.

— Нужно запланировать снос тополей по проспекту Центральному и провести высадку новых деревьев. Не стесняемся. Мы должны давать понимание гражданам, что мы не только срезаем деревья, но и садим новые. Кроме того, сегодня эти тополя создают опасность для людей, которые выходят на пешеходные переходы, а водители из-за ряда деревьев их не видят и периодически сбивают, некоторых насмерть. Надо уже думать, чтобы отодвигать деревья от края дороги и сносить старые, сухие деревья, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в Украине планируют обновить государственные строительные нормы по благоустройству и полностью изменить устаревшие нормы высадки и полива деревьев вдоль улиц, на аллеях и площадях.