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В Киевской области правоохранители остановили деятельность преступной группы, которая организовала предоставление сексуальных услуг за денежное вознаграждение.
Об этом сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции в Киевской области.
Незаконный бизнес организовала 31-летняя женщина под вывеской массажного салона. В интернете размещались объявления об услугах эротического массажа. Также набирали молодых женщин для работы «массажистками», которые выезжали к клиентам в гостиницы, квартиры и сауны на территории Киевской области.
Установлено, что в массажном салоне ежедневно, согласно графику, который составлял организатор, дежурили до 9 проституток-массажисток. Их услуги стоили от 900 до 1 тысячи гривен в час.
Организатор и пособники секс-бизнеса задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данному факту открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) и по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.
Напомним, в Одессе разоблачили преступную группировку, которая грабила посетителей борделя.
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В Киевской области правоохранители остановили деятельность преступной группы, которая организовала предоставление сексуальных услуг за денежное вознаграждение.
Об этом сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции в Киевской области.
Незаконный бизнес организовала 31-летняя женщина под вывеской массажного салона. В интернете размещались объявления об услугах эротического массажа. Также набирали молодых женщин для работы «массажистками», которые выезжали к клиентам в гостиницы, квартиры и сауны на территории Киевской области.
Установлено, что в массажном салоне ежедневно, согласно графику, который составлял организатор, дежурили до 9 проституток-массажисток. Их услуги стоили от 900 до 1 тысячи гривен в час.
Организатор и пособники секс-бизнеса задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данному факту открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) и по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.
Напомним, в Одессе разоблачили преступную группировку, которая грабила посетителей борделя.