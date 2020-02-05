В Киевской области правоохранители остановили деятельность преступной группы, которая организовала предоставление сексуальных услуг за денежное вознаграждение.

Об этом сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции в Киевской области.

Незаконный бизнес организовала 31-летняя женщина под вывеской массажного салона. В интернете размещались объявления об услугах эротического массажа. Также набирали молодых женщин для работы «массажистками», которые выезжали к клиентам в гостиницы, квартиры и сауны на территории Киевской области.

Установлено, что в массажном салоне ежедневно, согласно графику, который составлял организатор, дежурили до 9 проституток-массажисток. Их услуги стоили от 900 до 1 тысячи гривен в час.

Организатор и пособники секс-бизнеса задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) и по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.

Напомним, в Одессе разоблачили преступную группировку, которая грабила посетителей борделя.