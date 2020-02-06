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Глава комитета по вопросам свободы слова, депутат от «Оппозиционной платформы – «За життя» Нестор Шуфрич анонсировал экстренное заседание комитета Верховной Рады по свободе слова.
Об этом сообщают #Буквы.
Нестор Шуфрич заявил, что принял решение экстренно созвать заседание комитета по свободе слова завтра, 6 февраля, в 14:30. Он пригласит туда представителей СБУ и телеканала «1+1».
— Мы будем анализировать алгоритм проведения следственных действий и их последствия и насколько это повлияло на работу журналистов. Поскольку есть предварительная информация, что сегодняшние действия СБУ повлияли на возможность предоставления и выхода в эфир контента, который готовила продакшн-студия. Все это завтра будет предметом изучения и обсуждения на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, – заявил Нестор Шуфрич.
Напомним, 5 февраля в помещении редакции программы «Гроші» сотрудники СБУ провели обыск рабочих мест журналистов.
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Глава комитета по вопросам свободы слова, депутат от «Оппозиционной платформы – «За життя» Нестор Шуфрич анонсировал экстренное заседание комитета Верховной Рады по свободе слова.
Об этом сообщают #Буквы.
Нестор Шуфрич заявил, что принял решение экстренно созвать заседание комитета по свободе слова завтра, 6 февраля, в 14:30. Он пригласит туда представителей СБУ и телеканала «1+1».
— Мы будем анализировать алгоритм проведения следственных действий и их последствия и насколько это повлияло на работу журналистов. Поскольку есть предварительная информация, что сегодняшние действия СБУ повлияли на возможность предоставления и выхода в эфир контента, который готовила продакшн-студия. Все это завтра будет предметом изучения и обсуждения на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, – заявил Нестор Шуфрич.
Напомним, 5 февраля в помещении редакции программы «Гроші» сотрудники СБУ провели обыск рабочих мест журналистов.