Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал представителей телеканала «1+1» не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконной прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По мнению главы СБУ, журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины в этом резонансном деле и всесторонне содействовать расследованию.

— Ни о каком давлении на журналистов телеканала «1+1» или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И идти не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела относительно незаконного прослушивания главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам лиц, которые проверяются, - подчеркнул Иван Баканов.

Глава СБУ также отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и УДО. Отдельные чиновники по согласию прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.

Напомним, сегодня 5 февраля в помещении редакции программы «Гроші» сотрудники СБУ провели обыск рабочих мест журналистов.