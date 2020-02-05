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Сенат США проголосовал против обвинений президента Дональда Трампа по статье злоупотребление властью.
Об этом сообщает CNN.
За оправдание Трампа проголосовали 52 сенатора. Против выступили 48.
Теперь Сенат перешел к голосованию по второму пункту обвинения.
Для объявления импичмента необходимо 67 голосов.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.
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Сенат США проголосовал против обвинений президента Дональда Трампа по статье злоупотребление властью.
Об этом сообщает CNN.
За оправдание Трампа проголосовали 52 сенатора. Против выступили 48.
Теперь Сенат перешел к голосованию по второму пункту обвинения.
Для объявления импичмента необходимо 67 голосов.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии.