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Управление здравоохранения Николаевского городского совета планируют приобрести аппарат для рентгеновского исследования молочной железы (маммограф) в больницу №4.
Об этом вчера, 5 февраля, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета рассказала начальница горздрава Ирина Шамрай, сообщают НикВести.
Чиновница рассказала, что в Николаеве на сегодня есть только один городской маммограф. Он находится в роддоме №1, однако работает не в полной загрузке. По словам Ирина Шамрай, одного аппарата для целого города мало, поэтому горздрав в целевой программе по здравоохранению запланировал покупку нескольких маммографов, один из них - в этом году.
— В программе мы предусматриваем покупку маммографов по трем нашим медучреждениям. На 2020 год, на этот год, мы пишем дополнительный запрос на покупку в 4 городскую больницу. Кстати, там уже есть подготовленное помещение, им нужно только оборудование, - сказала Ирина Шамрай.
Маммография — это рентгеновское исследование молочной железы. Это одна из основных диагностических процедур в диагностике заболеваний молочной железы, прежде всего, рака молочной железы, фиброзно-кистозной болезни и фиброаденом. Маммография является одной из медицинских услуг, которые Министерство здравоохранения определило как бесплатную по программе медицинских гарантий с апреля 2020 года.
Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай надеется, что купленный в конце прошлого года новый аппарат для сердечно-сосудистой диагностики (ангиограф) начнет работать с 1 июля.
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Управление здравоохранения Николаевского городского совета планируют приобрести аппарат для рентгеновского исследования молочной железы (маммограф) в больницу №4.
Об этом вчера, 5 февраля, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета рассказала начальница горздрава Ирина Шамрай, сообщают НикВести.
Чиновница рассказала, что в Николаеве на сегодня есть только один городской маммограф. Он находится в роддоме №1, однако работает не в полной загрузке. По словам Ирина Шамрай, одного аппарата для целого города мало, поэтому горздрав в целевой программе по здравоохранению запланировал покупку нескольких маммографов, один из них - в этом году.
— В программе мы предусматриваем покупку маммографов по трем нашим медучреждениям. На 2020 год, на этот год, мы пишем дополнительный запрос на покупку в 4 городскую больницу. Кстати, там уже есть подготовленное помещение, им нужно только оборудование, - сказала Ирина Шамрай.
Маммография — это рентгеновское исследование молочной железы. Это одна из основных диагностических процедур в диагностике заболеваний молочной железы, прежде всего, рака молочной железы, фиброзно-кистозной болезни и фиброаденом. Маммография является одной из медицинских услуг, которые Министерство здравоохранения определило как бесплатную по программе медицинских гарантий с апреля 2020 года.
Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай надеется, что купленный в конце прошлого года новый аппарат для сердечно-сосудистой диагностики (ангиограф) начнет работать с 1 июля.