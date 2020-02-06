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Верхняя палата американского Конгресса большинством голосов признала президента США Дональда Трампа невиновным по двум статьям обвинений, официально выдвинутыми в декабре по результатам расследования Палаты представителей.
Окончательное голосование по двум статьям состоялось в среду, сообщает Укринформ.
Так, по первой статье обвинений президента в злоупотреблении властью – голосование прошло с расчетом 48 против 52 сенаторов. Позицию демократов и независимых кандидатов по признанию Трампа виновным поддержал также один сенатор из Республиканской партии – Митт Ромни.
По второй статье обвинения главы Белого дома в процессе импичмента, который касался препятствования работе Конгресса США, голоса разделились строго по партийной линии – 47 против 53.
По процедуре, для того, чтобы отправить президента в отставку, необходима поддержка как минимум двух третей состава Сената, минимум 67 сенаторов из 100 мандатной палаты.
Таким образом, процесс импичмента президента Дональда Трампа в Конгрессе США официально можно считать завершенным.
Как сообщалось ранее, Сенат США проголосовал против обвинений президента Дональда Трампа по статье злоупотребление властью.
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Верхняя палата американского Конгресса большинством голосов признала президента США Дональда Трампа невиновным по двум статьям обвинений, официально выдвинутыми в декабре по результатам расследования Палаты представителей.
Окончательное голосование по двум статьям состоялось в среду, сообщает Укринформ.
Так, по первой статье обвинений президента в злоупотреблении властью – голосование прошло с расчетом 48 против 52 сенаторов. Позицию демократов и независимых кандидатов по признанию Трампа виновным поддержал также один сенатор из Республиканской партии – Митт Ромни.
По второй статье обвинения главы Белого дома в процессе импичмента, который касался препятствования работе Конгресса США, голоса разделились строго по партийной линии – 47 против 53.
По процедуре, для того, чтобы отправить президента в отставку, необходима поддержка как минимум двух третей состава Сената, минимум 67 сенаторов из 100 мандатной палаты.
Таким образом, процесс импичмента президента Дональда Трампа в Конгрессе США официально можно считать завершенным.
Как сообщалось ранее, Сенат США проголосовал против обвинений президента Дональда Трампа по статье злоупотребление властью.