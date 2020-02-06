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В этом году на мероприятиях Молитвенного завтрака в Вашингтоне нет ни одного представителя новой украинской власти.
Об этом в телеграм-канале написала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.
— Была централизованная команда - не ехать. Депутатам это объяснили тем, что сессионная неделя. И закон о земле. Причём всем, не только представителям СН. Голосу, насколько я знаю, командировки тоже не подписали (руководство ВР). Остальные (кто не депутаты) сперва хотели, но потом у всех все подозрительно синхронно перестало «сростаться». Внезапно так, - говорится в сообщении.
При этом, глава СБУ Иван Баканов подтвердил свое участие в Молитвенном завтраке, однако 5 февраля на мероприятии его не было.
Национальный молитвенный завтрак - ежегодное мероприятие, организованное протестантскими общинами США, на котором обязательно присутствует американский президент. Несмотря на декларируемую аполитичность мероприятия, здесь собирается аудитория, во многом задающая повестку дня в глобальном развитии мира. Часто на его «полях» впервые озвучивают смыслы, формирующие ответы на мировые вызовы.
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В этом году на мероприятиях Молитвенного завтрака в Вашингтоне нет ни одного представителя новой украинской власти.
Об этом в телеграм-канале написала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.
— Была централизованная команда - не ехать. Депутатам это объяснили тем, что сессионная неделя. И закон о земле. Причём всем, не только представителям СН. Голосу, насколько я знаю, командировки тоже не подписали (руководство ВР). Остальные (кто не депутаты) сперва хотели, но потом у всех все подозрительно синхронно перестало «сростаться». Внезапно так, - говорится в сообщении.
При этом, глава СБУ Иван Баканов подтвердил свое участие в Молитвенном завтраке, однако 5 февраля на мероприятии его не было.
Национальный молитвенный завтрак - ежегодное мероприятие, организованное протестантскими общинами США, на котором обязательно присутствует американский президент. Несмотря на декларируемую аполитичность мероприятия, здесь собирается аудитория, во многом задающая повестку дня в глобальном развитии мира. Часто на его «полях» впервые озвучивают смыслы, формирующие ответы на мировые вызовы.