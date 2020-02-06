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Александр Ананченко на данный момент не исполняет обязанности «премьер-министра» при группировке «ДНР».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы группировки Дениса Пушилина, передают Новости Донбасса.
5 февраля члены группировки провели «совещание по вопросам противодействия коррупции». Среди участников присутствовал гражданин РФ Владимир Пашков, которого пресс-служба Пушилина назвала «исполняющим обязанности председателя правительства». Пашков является заместителем Ананченко.
В октябре 2018 года в «ДНР» появилась должность «премьер-министра», которым стал Александр Ананченко. Ранее он был советником руководителя фирмы «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.
Фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса сейчас является «Внешторгсервис».
18 апреля 2019 года руководитель «Внешторгсервиса», гражданин России Владимир Пашков стал заместителем Ананченко в «правительстве».
Пушилин также передал топливные предприятия группировки «ДНР» «РТК» и «Донтопливо» в управление Ананченко.
Напомним, в оккупированном Россией Донецке торжественно открыли памятник российскому певцу и политику Иосифу Кобзону, который умер в прошлом году.
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Александр Ананченко на данный момент не исполняет обязанности «премьер-министра» при группировке «ДНР».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы группировки Дениса Пушилина, передают Новости Донбасса.
5 февраля члены группировки провели «совещание по вопросам противодействия коррупции». Среди участников присутствовал гражданин РФ Владимир Пашков, которого пресс-служба Пушилина назвала «исполняющим обязанности председателя правительства». Пашков является заместителем Ананченко.
В октябре 2018 года в «ДНР» появилась должность «премьер-министра», которым стал Александр Ананченко. Ранее он был советником руководителя фирмы «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.
Фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса сейчас является «Внешторгсервис».
18 апреля 2019 года руководитель «Внешторгсервиса», гражданин России Владимир Пашков стал заместителем Ананченко в «правительстве».
Пушилин также передал топливные предприятия группировки «ДНР» «РТК» и «Донтопливо» в управление Ананченко.
Напомним, в оккупированном Россией Донецке торжественно открыли памятник российскому певцу и политику Иосифу Кобзону, который умер в прошлом году.