Владимир Пашков

Александр Ананченко на данный момент не исполняет обязанности «премьер-министра» при группировке «ДНР».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы группировки Дениса Пушилина, передают Новости Донбасса.

5 февраля члены группировки провели «совещание по вопросам противодействия коррупции». Среди участников присутствовал гражданин РФ Владимир Пашков, которого пресс-служба Пушилина назвала «исполняющим обязанности председателя правительства». Пашков является заместителем Ананченко.

В октябре 2018 года в «ДНР» появилась должность «премьер-министра», которым стал Александр Ананченко. Ранее он был советником руководителя фирмы «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.

Фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса сейчас является «Внешторгсервис».

18 апреля 2019 года руководитель «Внешторгсервиса», гражданин России Владимир Пашков стал заместителем Ананченко в «правительстве».

Пушилин также передал топливные предприятия группировки «ДНР» «РТК» и «Донтопливо» в управление Ананченко.

Напомним, в оккупированном Россией Донецке торжественно открыли памятник российскому певцу и политику Иосифу Кобзону, который умер в прошлом году.