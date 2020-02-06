Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.

Об этом он рассказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

В частности, Михаил Талпа отметил, что скрывая от депутатов и громад факт того, что перспективный план уже принят, руководство ОГА может окончательно потерять коммуникацию и доверие между областным советом и людьми. Поскольку в утвержденном плане некоторые громады по решению ОГА будут присоединены не к тем ОТГ, за которые проголосовал сельский совет.

— Мы находимся в парадоксальной ситуации. Почему-то облгосадминистрация от обласного совета и депутатов скрывала, каким будет конечный проект плана, представленный в Минрегионе. Скажу откровенно, никто этот план из депутатов не видел. Даже если вы видели опубликованный план в интернете, в СМИ, то скажу вам, это депутаты в облсовете с помощью связей в Минрегионе достали с Киева этот план. Поэтому некоторые вещи удивляют. Зачем это скрывать? Некоторые громады об этом не знали. Сегодня в Первомайске протестуют, другие громады недовольны. Потому что они узнали, что будет в этом плане — их присоединили не туда, куда решили присоединить сельсоветы. Подобное утаивание говорит о том, что в подобных вопросах потеряна коммуникация между ОГА, громадами и облсоветом, - заявил Михаил Талпа.

Также Михаил Талпа отметил, что исходя из данного перспективного плана, можно понять, что не которые громады были созданы «по договоренностям» и под определенных людей.

— 70% этого плана были проработаны, начиная с 2015 года. И есть достаточное количество примеров успешно созданных громад, которые и сегодня функционируют. Но появились громады «по договоренностям», под конкретных людей. К чему это приведет в будущем, я не знаю. Громады, созданные неестественным способом, как они будут работать, насколько они между собой смогут ужиться, насколько это будет эффективно? Либо же через год-два придется опять кого-то укомплектовывать, укрупнять. Я буду не удивлен,- отметил депутат.

Стоит отметить, что перспективный план формирования территорий общин области является планом укрупнения городов областного значения и создания новых ОТГ. Этим планом предусматривается создание новых 45 объединенных действующих общин на территории Николаевской области, в том числе и в городах областного значения.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской области Александр Стадник считает, что у него должен быть рычаг давления на объединенные территориальные громады области, которые себя «некорректно ведут».

Напомним, 18 сентября у здания Николаевской облгосадминистрации прошёл митинг против планов главы облсовета Виктории Москаленко и бывшего вице-губернатора Александра Кушнира по объединению территориальных общин.

Также в Николаевском Центре развития местного самоуправления негативно оценили разработанный облгосадминистрацией проект решения облсовета об утверждении плана объединения территориальных общин.

Экс-глава Николаевской облгосадминистрации, член исполкома Николаева Александр Садыков отметил подозрительным, что глава облсовета Виктория Москаленко пыталась в срочном порядке провести через сессию вопрос, связанный с формированием объединенных территориальных общин, пока не был назначен новый глава облгосадминистрации.

Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила, что главе облсовета Виктории Москаленко «глубоко чхать» на законность в вопросе утверждения перспективного плана формирования территорий общин, который она вынесла.