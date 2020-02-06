Депутат Николаевского областного совета, глава областной организации политической партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа призвал передать лесополосы, в которых происходит массовая вырубка деревьев, на баланс громад, остановив бизнес «черных лесорубов».

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Напомним, ранее на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись фермера с села Анновка, который рассказал как местный лесник организовал незаконную вырубку леса, который должен охранять.

Депутат отметил, что это не первый случай массовой вырубки деревьев на территории Николаевской области, которые используются для незаконной продажи.

— Я опубликовал обращение этого фермера, потому что понимал, что это крик души. Но ведь это не единичные случаи, и я перед этим обращался к главе ОГА. 20 января проходило совещание по лесохозяйственному комплексу. И что после этого совещания происходит? В Первомайском районе более 40 дубов (вырубили - прим.), и это не просто для отопления, это промышленная вырубка дубов, которым под 100 лет. Делать вид, что все нормально, все контролируется. В области при том, что теплая зима, мы имеем скашивание лесополосы. Открываются уголовные дела, но дальше движений нет, - сказал Михаил Талпа.

В частности, Михаил Талпа отметил, что полностью поддерживает передачу лесополос на баланс громад или хозяйств, поскольку только таким образом можно предотвратить количество «черных лесорубов».

— Есть народный способ защиты лесополосы, это когда громада отдает в обслуживание. И когда эти «черные лесорубы» знают о том, что это кем-то обслуживается, они туда не лезут. Потому что можно получить по рукам. Потому чем раньше это будет передано под контроль, тем меньше ситуаций по области мы будем иметь, - добавил он.

Напомним, ранее Михаил Талпа обратился к главе облгосадминистрации Александру Стаднику в относительно ситуации с вырубкой леса в Новобугском районе.

Также депутат сообщал о спиленных многовековых дубах в селах Лысая Гора и Кумари Первомайского района.

В ходе рейда незаконную вырубку акаций обнаружили также Кривоозерском районе.