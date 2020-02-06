Активисты «Партии Шария» в Николаеве призвали мэра Александра Сенкевича и депутатов Николаевского горсовета обязать компанию «Николаевгаз» платить за пользование землей под своими коммуникациями.

Соответствующее заявление главы Николаевской областной организации «Партии Шария» Татьяны Кравчук опубликовано в социальной сети Facebook.

— Николаевская областная организация партии Шария хочет обратить внимание на то, что на днях, в программе "Добрый вечер", мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что бюджет города недополучил в январе около 30% от запланированных поступлений. Сегодня наша партия написала обращение к мэру с предложением выполнить решение Николаевского городского совета # 42/6 «Про обеспечение оплаты земель энергетической, телекоммуникационной и газовой систем», тем самым городской бюджет получит стабильный источник наполнения. Мы считаем, что городской голова, который заинтересован в развитии города, эффективном использовании бюджета, а также социальной защите горожан, обязан в кратчайшие сроки предпринять все необходимые действия, которые помогут стабильно наполнять городской бюджет и защитить николаевцев от повышения платежей на коммунальные услуги. Уважаемый Александр Федорович, выражаем надежду, что на завтрашней сессии Николаевского городского совета Вы уделите внимание этому важному для горожан вопросу!,- сказала Татьяна Кравчук.