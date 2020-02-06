Народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар заявила, что законопроект об обороте рынка земли, который продвигают сегодня в Верховной Раде, не имеет ничего общего с эффективным рынком земли.

Об этом нардеп заявила в кулуарах парламента, сообщает пресс-лужба партии.

По ее словам закон не защищает ни крестьян, ни землю, ни государственные интересыав, главная его цель - быстро распродать 8 тысяч гектаров государственных земель и закрыть дыру в государственном бюджете.

— Наша фракция подготовила пакет поправок. Это 37 поправок которые имели целью внедрения системных изменений - защита интересов крестьян, защита земли и создание агрорынка. Зато ни одна наша поправка не была учтена, - сообщила Виктория Сюмар.

В законе по мнению нардепа прописано как за бесценок скупить земли государственного значения.

— В стране сегодня 8 тысяч гектаров государственных земель. Комитет отказался даже написать минимальную цену, по которой может быть продан гектар такой государственной земли. Система аукционов и как они будут происходить, не прописаны в этом законе. Земельный банк, который бы давал возможность крестьянам взять кредит под собственные паи для того, чтобы докупить например земли государственного значения и строить фермерские хозяйства, в этом законе не прописан. И нет ни слова о государственном земельном банке. То есть интересы крестьян категорически не защищены. Нет ни минимальной цены земли для покупки и для продажи, нет защиты их интересов в виде земельного банка, - предостерегает Виктория Сюмар.

Нардеп подчеркнула о необходимости проведения паспортизации земель.

— Что будут продавать? При том что у нас полный беспорядок на рынке, сегодня абсолютно неизвестно. Кроме того, нет никаких условий к покупателю земли. Есть проверки, откуда он взял деньги. Или эти средства происхождением, например, с государства-агрессора, из Российской Федерации. Проверить это будет невозможно, - отмечает Виктория Сюмар.

Кроме всего прочего государство, при продаже государственной землю, не выставляет покупателю никаких требований.

— Фактически, если он истощит эту землю, зальет ее пестицидами, ядом, и отравлять украинские села, после этого не наступает никакой ответственности. Нельзя эту землю забрать назад. Это латиноамериканская модель, которая не имеет ничего общего с европейским рынком земли. Которая не имеет ничего общего ни с польской, ни с французской эффективными моделями землевладения. Польская модель внедрялась 10 лет и на самом деле является успешной. А мы видим такой огромный спешка, который имеет одну цель - закрыть дыры в бюджете, которые сегодня возникают из-за недополучения от таможни и других платежей в бюджет Украины. Поэтому надо очень быстро получить деньги от продажи земли, - убеждена Виктория Сюмар.

Напомним, что сегодня в Киеве под стенами Офиса президента проходит акция протеста аграриев, которые выступают против закона о продаже земли. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что за открытие рынка земли готовы проголосовать 226 народных депутатов.