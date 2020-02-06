|Скорость ветра:
|11 м/с
|Восход солнца:
|07:11
|Заход солнца:
|17:01
|Температура завтра:
|-1 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:58
|Температура завтра:
|-3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.45 грн
|24.8 грн
|EUR
|26.78 грн
|27.28 грн
В Верховной Раде депутаты от различных фракций блокируют трибуну и президиум из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли.
Трансляцию заседания Рады ведет телеканал ZIK.
В президиуме парламента и возле трибуны находятся представители оппозиционных фракций «ОПЗЖ» и «Батьківщина». Некоторые нардепы пытались запрыгнуть на президиум. Между нардепами от «Слуги народа» и оппозицией произошел конфликт: депутаты устроили потасовку, мешая пройти к президиуму.
В частности, Юлия Тимошенко стала на место председателя Верховной Рады и из-за этого заседание вел первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Также кроме членов фракции «Батьківщина», которые частично блокируют президиум, там же находится и николаевский народный депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский.
Депутаты от Оппозиционной платформы - За життя «заняли» трибуну.
Стефанчук объявил перерыв до 12:30, после заседание продолжилось.
Напомним, что сегодня в Киеве под стенами Офиса президента проходит акция протеста аграриев, которые выступают против закона о продаже земли.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
В Верховной Раде депутаты от различных фракций блокируют трибуну и президиум из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли.
Трансляцию заседания Рады ведет телеканал ZIK.
В президиуме парламента и возле трибуны находятся представители оппозиционных фракций «ОПЗЖ» и «Батьківщина». Некоторые нардепы пытались запрыгнуть на президиум. Между нардепами от «Слуги народа» и оппозицией произошел конфликт: депутаты устроили потасовку, мешая пройти к президиуму.
В частности, Юлия Тимошенко стала на место председателя Верховной Рады и из-за этого заседание вел первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Также кроме членов фракции «Батьківщина», которые частично блокируют президиум, там же находится и николаевский народный депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский.
Депутаты от Оппозиционной платформы - За життя «заняли» трибуну.
Стефанчук объявил перерыв до 12:30, после заседание продолжилось.
Напомним, что сегодня в Киеве под стенами Офиса президента проходит акция протеста аграриев, которые выступают против закона о продаже земли.