В Верховной Раде депутаты от различных фракций блокируют трибуну и президиум из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли.

Трансляцию заседания Рады ведет телеканал ZIK.

В президиуме парламента и возле трибуны находятся представители оппозиционных фракций «ОПЗЖ» и «Батьківщина». Некоторые нардепы пытались запрыгнуть на президиум. Между нардепами от «Слуги народа» и оппозицией произошел конфликт: депутаты устроили потасовку, мешая пройти к президиуму.

В частности, Юлия Тимошенко стала на место председателя Верховной Рады и из-за этого заседание вел первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Также кроме членов фракции «Батьківщина», которые частично блокируют президиум, там же находится и николаевский народный депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский.

Депутаты от Оппозиционной платформы - За життя «заняли» трибуну.

Стефанчук объявил перерыв до 12:30, после заседание продолжилось.