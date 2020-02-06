Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Алексей Лепишев обвинил начальника Управления коммсобственности Мкртича Мкртчяна в незаконной распродаже и передаче в аренду коммунального имущества.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.

Депутат обратился к мэру Александру Сенкевичу с требованием провести служебную проверку в отношении главы Управления коммунального имущества и прекратить «продажу» Николаева.

— Меня, как депутата Николаевского городского совета, не удовлетворяет ситуация, которая существует на сегодняшний день, а именно тот факт, что начальник Управления коммунального имущества (Мкртыч Мкртчян, – прим.) единолично в обход депутатов городского совета распоряжается имуществом общины путем передачи в аренду. В нарушение требованиям городского совета, Закона Украины о местном самоуправлении, осуществляет попытки незаконные попытки приватизации коммунального имущества в интересах третьих лиц. Считаю действия чиновников Управления коммунального имущества такими, что вызывают обоснованное сомнение в их порядочности. Прошу Николаевского городского голову провести служебную проверку, исключив злоупотребление им своим служебным положением. Дать соответствующую оценку его действиями, – заявил Алексей Лепишев.

Напомни, ранее Алексей Лепишев попросил мэра Александра Сенкевича объявить выговор начальнику управления коммунального имущества Николаевского горсовета Мкртич Мкртчяну.