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Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Алексей Лепишев обвинил начальника Управления коммсобственности Мкртича Мкртчяна в незаконной распродаже и передаче в аренду коммунального имущества.
Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.
Депутат обратился к мэру Александру Сенкевичу с требованием провести служебную проверку в отношении главы Управления коммунального имущества и прекратить «продажу» Николаева.
— Меня, как депутата Николаевского городского совета, не удовлетворяет ситуация, которая существует на сегодняшний день, а именно тот факт, что начальник Управления коммунального имущества (Мкртыч Мкртчян, – прим.) единолично в обход депутатов городского совета распоряжается имуществом общины путем передачи в аренду. В нарушение требованиям городского совета, Закона Украины о местном самоуправлении, осуществляет попытки незаконные попытки приватизации коммунального имущества в интересах третьих лиц. Считаю действия чиновников Управления коммунального имущества такими, что вызывают обоснованное сомнение в их порядочности. Прошу Николаевского городского голову провести служебную проверку, исключив злоупотребление им своим служебным положением. Дать соответствующую оценку его действиями, – заявил Алексей Лепишев.
Напомни, ранее Алексей Лепишев попросил мэра Александра Сенкевича объявить выговор начальнику управления коммунального имущества Николаевского горсовета Мкртич Мкртчяну.
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Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Алексей Лепишев обвинил начальника Управления коммсобственности Мкртича Мкртчяна в незаконной распродаже и передаче в аренду коммунального имущества.
Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.
Депутат обратился к мэру Александру Сенкевичу с требованием провести служебную проверку в отношении главы Управления коммунального имущества и прекратить «продажу» Николаева.
— Меня, как депутата Николаевского городского совета, не удовлетворяет ситуация, которая существует на сегодняшний день, а именно тот факт, что начальник Управления коммунального имущества (Мкртыч Мкртчян, – прим.) единолично в обход депутатов городского совета распоряжается имуществом общины путем передачи в аренду. В нарушение требованиям городского совета, Закона Украины о местном самоуправлении, осуществляет попытки незаконные попытки приватизации коммунального имущества в интересах третьих лиц. Считаю действия чиновников Управления коммунального имущества такими, что вызывают обоснованное сомнение в их порядочности. Прошу Николаевского городского голову провести служебную проверку, исключив злоупотребление им своим служебным положением. Дать соответствующую оценку его действиями, – заявил Алексей Лепишев.
Напомни, ранее Алексей Лепишев попросил мэра Александра Сенкевича объявить выговор начальнику управления коммунального имущества Николаевского горсовета Мкртич Мкртчяну.