Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева выступила против продажи коммунального имущества на аукционах через электронную площадку ProZorro.Продажи.

Об этом она сказала сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич попросил депутатов горсовета внести в повестку дня вопрос о принятии Положения об аукционах, которое предусматривает продажу коммунального имущества через аукционы ProZorro.Продажи.

— Это онлайн-аукционы ProZorro. Любой может принять участие. Зарегистрироваться и принимать участие, - сказал Александр Сенкевич.

По мнению Елены Киселевой, на сегодняшнем заседании сессии первоочередно необходимо рассмотреть вопросы, которые ранее проходили обсуждения между главами фракций, были определены, как «социально значимые» и внесены в повестку дня.

Помимо этого, депутат добавила, что не будет голосовать за внесение вопроса о продаже коммунального имущества через аукционы в повестку дня так, как считает это «продажей города Николаева».

— Обязательства должны исполняться. Было потрачено два дня на то, чтобы разработать алгоритм, как мы рассматриваем вопросы на сессии. Это были 12 пунктов, которые были отнесены к остро важным или социально значимым. Я предлагаю поставить на голосование данные 12 вопросов. Внести их в повестку. По стратегии продажи города, извините, я возьму самоотвод. Потому что стратегически продавать город я точно не хочу. Начинайте работать по-взрослому, а не занимайтесь детским садом. Я отказываюсь принимать участие в стратегии разработки продажи города Николаева. Прошу рассмотреть вопросы которые была оглашены на заседании глав фракций, внести их в повестку и работать по процедуре. У меня просто нет времени на другое, извините, - сказала Елена Киселева.

Напомним, что государственный концерн Укроборонпром начал продавать свое списанное имущество через электронную площадку Prozorro.Продажи.