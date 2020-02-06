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Исполняющий обязанности главы Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев опроверг заявление мэра Николаева Александра Сенкевича о том, что бюджет города в январе недополучил 30% от запланированных поступлений.
Об этом Дмитрий Прокофьев написал у себя в Facebook.
— Не могу не отреагировать на высказывание нашего мэра о том, что бюджет Николаева недополучил в январе около 30% поступлений. Звучит это, мягко выражаясь странно, учитывая, что на сайте городского совета размещена информация о поступлениях в бюджет города на уровне 106% и 102% по разным статьям. Ниже прилагаю нашу сводную таблицу налоговой службы, в которой видны поступления в городской бюджет по видам налогов. Видно, например, что минус по земельном налогу физических лиц перекрыт поступлениями по земельному налогу от юридических лиц, а по единому налогу наоборот, поступления от физических лиц перекрыли минус по единому налогу от предприятий. Итоговое выполнение составило 104.3%, поэтому, либо мэр имел ввиду не налоговые поступления, а какие то субвенции или что то еще, либо ему предоставили неправильную информацию, которую надо проверять. Большая просьба к Александру Сенкевич все таки подробнее объяснить плательщикам налогов и жителям города, что имелось в виду и про какие 30% он говорил! Спасибо заранее!,- написал Дмитрий Прокофьев.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил, что дороги являются приоритетом в бюджете Николаева 2020 года.
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Исполняющий обязанности главы Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев опроверг заявление мэра Николаева Александра Сенкевича о том, что бюджет города в январе недополучил 30% от запланированных поступлений.
Об этом Дмитрий Прокофьев написал у себя в Facebook.
— Не могу не отреагировать на высказывание нашего мэра о том, что бюджет Николаева недополучил в январе около 30% поступлений. Звучит это, мягко выражаясь странно, учитывая, что на сайте городского совета размещена информация о поступлениях в бюджет города на уровне 106% и 102% по разным статьям. Ниже прилагаю нашу сводную таблицу налоговой службы, в которой видны поступления в городской бюджет по видам налогов. Видно, например, что минус по земельном налогу физических лиц перекрыт поступлениями по земельному налогу от юридических лиц, а по единому налогу наоборот, поступления от физических лиц перекрыли минус по единому налогу от предприятий. Итоговое выполнение составило 104.3%, поэтому, либо мэр имел ввиду не налоговые поступления, а какие то субвенции или что то еще, либо ему предоставили неправильную информацию, которую надо проверять. Большая просьба к Александру Сенкевич все таки подробнее объяснить плательщикам налогов и жителям города, что имелось в виду и про какие 30% он говорил! Спасибо заранее!,- написал Дмитрий Прокофьев.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил, что дороги являются приоритетом в бюджете Николаева 2020 года.