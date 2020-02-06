Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли.

Трансляцию заседания Рады ведет телеканал ZIK.

После речи спикера Дмитрия Разумкова, который призвал депутатов успокоиться и рассказал о демократических устоях работы парламента, ВР согласилась продолжить свою работу до 19.30 сегодняшнего дня.

Дмитрий Разумков с трибуны перечислил фамилии народных депутатов от различных фракций и напомнил, что решения принимаются большинством, а не отдельными личностями, а законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения не отличается от других.

— Зал имел время их изучить, а сейчас зал имеет право решить. Решение будет приниматься большинство. Нравится это мне или нет, нравится это вам или нет - но именно такова демократия. Земля так же закон, который мы будем или нет принимать, но решение будет принимать вся Верховная Рада, - заявил Дмитрий Разумков.

После спикер объявил, что на рассмотрение выносится законопроект №2178-10, и попросил своего заместителя Руслана Стефанчука самому вести заседание, так как его место заняла нардеп Юлия Тимошенко и обратился к ней со словами, что некрасиво «занимать место другого, если оно не ваше сегодня».

Напомним, что в Верховной Раде депутаты от различных фракций блокируют трибуну и президиум из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли.