Власти Киева планируют приобрести около 70 экологических автобусов до конца 2020 года.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Не секрет, что главной причиной загрязнения воздуха в Киеве является большое количество автомобилей. Поэтому, наряду с улучшением ситуации с трафиком, мы закупаем для города «зеленый» — экологический — общественный транспорт. Речь идет о приобретении для Киева экологических автобусов. На первом этапе — до конца этого года — около 70 единиц, - сказал Виталий Кличко.

Ожидается постепенное увеличение количества экотранспорта в Киеве, что будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе.

— Сегодня в городе около 1,1-1,2 млн авто и примерно 200-300 тысяч автомобилей приезжает ежедневно из области. Люди едут в столицу на работу, по делам. К тому же через Киев едет транзитный транспорт. Согласно данным экспертов, до 40% транспорта в столице — это транзитный. При том, что рассчитаны улицы, дороги, мосты, большинство из которых строили несколько десятков лет назад, примерно на 900 тысяч автомобилей, - добавил мэр.

При этом он отметил, что только за последние три года трафик в городе вырос на 30%.

— Пути решения проблемы — это создание перехватывающих паркингов на въезде в город, систематизация движения общественного транспорта в столице, наведение порядка с парковкой. И ключевой вопрос — достройка Большой окружной дороги, которая «заберет» на себя транзитный транспорт, - добавил Виталий Кличко.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что процедура закупки 50 коммунальных автобусов и 60 троллейбусов начнется летом этого года.