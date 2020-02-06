В случае перерасчета перерасчета платежек за тепло в декабре с целью их уменьшения, ЧАО «Николаевская ТЭЦ» недополучила доходов размере 14 миллионов гривен.

Об этом сегодня, 6 февраля, во время сессии Николаевского городского совета сказал генеральный директор предприятия Юрий Кишко, выступая перед депутатами,- передает корреспондент НикВести.

— Перерасчет за декабрь 2019 года привел бы к уменьшению доходов предприятия на 14 миллионов гривен с НДС, увеличению убытка предприятия дополнительно на 12 миллионов гривен и уменьшению отчислений в бюджет с налога на добавочную стоимость на 2 миллиона гривен, - сказал Юрий Кишко.

3 февраля в Киеве состоялось заседание рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг по поводу ситуации перерасчетом платы за поставку тепла в регионах. На этом заседании обсуждался, в том числе, вопрос с тарифами на тепло в Николаеве, поскольку Николаевская область оказалась одной из двух, где не отреагировали на просьбу президента Владимира Зеленского снизить платежки на тепло.

В ходе этого заседания представитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий заявила, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он уже был обоснованным и низким.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен пригласить мэра Николаева Александра Сенкевича, чтобы тот объяснил, почему городская власть не отреагировала на призыв снизить тарифы на центральное отопление. Также сообщалось, что Владимир Зеленский заявил об ответственности главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника за провал задачи по снижению платежек на тепло в регионе.