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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что драки с оппозицией, которая пытается помешать принятию закона о рынке земли, делают его коллег сильнее и более сплоченными.
Об этом он рассказал в комментарии журналистам, пишет LB.ua.
Как известно, сегодня, 6 февраля в Верховной Раде Украины депутаты от различных фракций блокировали трибуну и президиум из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли.
— Каждое такое их действие нас сближает. У нас было даже несколько мажоритарщиков, которые были против рынка земли, сейчас говорят: смотря на это, мы «за». Представители оппозиции своими действиями делают командный дух в «Слуге народа» намного сильнее. Они еще этого не понимают, а когда поймут - будет поздно, - сказал Давид Арахамия.
Напомним, что сегодня в Киеве под стенами Офиса президента проходит акция протеста аграриев, которые выступают против закона о продаже земли.
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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что драки с оппозицией, которая пытается помешать принятию закона о рынке земли, делают его коллег сильнее и более сплоченными.
Об этом он рассказал в комментарии журналистам, пишет LB.ua.
Как известно, сегодня, 6 февраля в Верховной Раде Украины депутаты от различных фракций блокировали трибуну и президиум из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли.
— Каждое такое их действие нас сближает. У нас было даже несколько мажоритарщиков, которые были против рынка земли, сейчас говорят: смотря на это, мы «за». Представители оппозиции своими действиями делают командный дух в «Слуге народа» намного сильнее. Они еще этого не понимают, а когда поймут - будет поздно, - сказал Давид Арахамия.
Напомним, что сегодня в Киеве под стенами Офиса президента проходит акция протеста аграриев, которые выступают против закона о продаже земли.