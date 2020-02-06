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Рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на несколько месяцев.
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
По его словам, фракция ОПЗЖ не отозвала свои правки.
— Если на каждую поправку по две минуты выделять, это будет 8 тысяч минут. Вот и считайте, сколько это времени. На два месяца работа Рады может быть заблокирована, - рассказал Давид Арахамия.
Он добавил, что не все авторы поправок к земельному закону будут на них настаивать.
Поскольку место спикера занято, вести заседание будет первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Силой разблокировать президиум Рады депутаты от «Слуги народа» не собираются, подчеркнул Арахамия.
Напомним, что Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении.
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Рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на несколько месяцев.
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РБК-Украина.
По его словам, фракция ОПЗЖ не отозвала свои правки.
— Если на каждую поправку по две минуты выделять, это будет 8 тысяч минут. Вот и считайте, сколько это времени. На два месяца работа Рады может быть заблокирована, - рассказал Давид Арахамия.
Он добавил, что не все авторы поправок к земельному закону будут на них настаивать.
Поскольку место спикера занято, вести заседание будет первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Силой разблокировать президиум Рады депутаты от «Слуги народа» не собираются, подчеркнул Арахамия.
Напомним, что Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении.