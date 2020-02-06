Уже больше 150 нардепов поставили свои подписи под инициативой принятия постановления Рады для отставки главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

Об этом нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в Telegram.

— В Раде собрали более 150 подписей народных депутатов с требованием увольнения внесённого в реестр коррупционеров Украины директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытник. Свои подписи поставили представители практически всех фракций и групп парламента. Коррупционер быть не может возглавлять НАБУ, - написал Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось, что директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника внесли в реестр коррупционеров.