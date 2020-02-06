|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|07:11
|Заход солнца:
|17:01
|Температура завтра:
|-1 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:58
|Температура завтра:
|-3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.45 грн
|24.8 грн
|EUR
|26.78 грн
|27.28 грн
Верховная Рада Украины завершила утреннее заседание, рассмотрев более 10 поправок к законопроекту №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине.
Об этом сообщает УНН.
Первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук закрыл утреннее заседание парламента. Нардепы рассмотрели 13 поправок к законопроекту о рынке земли, остановившись на поправке 15.
Поправки 1 и 4 были пропущены, ведь по предложению аграрного комитета, учтенные поправки будут рассматриваться в последнюю очередь.
Ранее сообщалось, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на несколько месяцев.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Верховная Рада Украины завершила утреннее заседание, рассмотрев более 10 поправок к законопроекту №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине.
Об этом сообщает УНН.
Первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук закрыл утреннее заседание парламента. Нардепы рассмотрели 13 поправок к законопроекту о рынке земли, остановившись на поправке 15.
Поправки 1 и 4 были пропущены, ведь по предложению аграрного комитета, учтенные поправки будут рассматриваться в последнюю очередь.
Ранее сообщалось, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на несколько месяцев.