Верховная Рада Украины завершила утреннее заседание, рассмотрев более 10 поправок к законопроекту №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Об этом сообщает УНН.

Первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук закрыл утреннее заседание парламента. Нардепы рассмотрели 13 поправок к законопроекту о рынке земли, остановившись на поправке 15.

Поправки 1 и 4 были пропущены, ведь по предложению аграрного комитета, учтенные поправки будут рассматриваться в последнюю очередь.

Ранее сообщалось, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на несколько месяцев.