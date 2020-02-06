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Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко заявил, что компания из Катара – Qterminals, которая победила в конкурсе на концессию николаевского порта «Ольвия» получила его за «копейки».
Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.
— Я считаю преступлением сегодня то, что сделала наша власть, отдав за копейки порт, который не убыточный, который дает прибыль в 70-100 миллионов гривен в год. Концессия – это по сути прямая продажа, это скрытая продажа, – заявил Вячеслав Апанасенко.
Напомним, что победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара - QTerminals. В целом катарская компания до 2024 года намерена инвестировать 124 миллиона долларов в данный проект. Компания QTerminals планирует развивать порт в качестве зернового хаба.
QTerminals является ведущим портовым оператором Катара и отвечает за управление морскими портами и транспортными терминалами по всей стране. Компания управляет крупнейшим торговым портом страны - Хамад, стоимостью более 7 миллиардов долларов, который является одним из самых мощных и новейших морских логистических комплексов на Ближнем и Среднем Востоке. Сейчас QTerminals также работает над преобразованием порта Доха в круизный порт.
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Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко заявил, что компания из Катара – Qterminals, которая победила в конкурсе на концессию николаевского порта «Ольвия» получила его за «копейки».
Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.
— Я считаю преступлением сегодня то, что сделала наша власть, отдав за копейки порт, который не убыточный, который дает прибыль в 70-100 миллионов гривен в год. Концессия – это по сути прямая продажа, это скрытая продажа, – заявил Вячеслав Апанасенко.
Напомним, что победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара - QTerminals. В целом катарская компания до 2024 года намерена инвестировать 124 миллиона долларов в данный проект. Компания QTerminals планирует развивать порт в качестве зернового хаба.
QTerminals является ведущим портовым оператором Катара и отвечает за управление морскими портами и транспортными терминалами по всей стране. Компания управляет крупнейшим торговым портом страны - Хамад, стоимостью более 7 миллиардов долларов, который является одним из самых мощных и новейших морских логистических комплексов на Ближнем и Среднем Востоке. Сейчас QTerminals также работает над преобразованием порта Доха в круизный порт.