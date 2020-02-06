Президент Украины Владимир Зеленский сказал депутатам от «Слуги народа», что ему точно известно, что запись разговоров премьер-министра Алексея Гончарука монтировали на компьютерах журналистов телеканала «1+1».

Об этом пишет «Украинской правде» рассказал собеседник в «Слуге народа».

Сообщается, что на заседании фракции, 6 февраля экс-гендиректор «1+1» Александр Ткаченко обратился к президенту с претензией относительно проведения обысков в здании холдинга. В поддержку Ткаченко выступил депутат и ведущий «1+1» Александр Дубинский.

В свою очередь Владимир Зеленский ответил, что владеет точной информацией, что к монтированию записей, которые были обнародованы, причастны журналисты канала. По его данным, запись монтировали прямо на рабочих компьютерах.

На что Александр Дубинский сказал, что для людей не имеет значение, кто делал запись, для них важно, что думает премьер-министр. Помимо этого Дубинский добавил, что публиковать подобного рода данные - работа журналистов. После чего Зеленский возразил ему.

— Зеленский сказал, что журналисты должны сами обратиться в СБУ и помогать следствию выяснить, кто ведет записи в режимных объектах. Президент намекал, что между работниками УГО и журналистами был заговор, - сказал собеседник.

Также отмечается, что в комментарии изданию глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что СБУ сделала 25 выемок в Управлении госохраны, министерствах, многие прошли полиграф и следственный процесс продолжается.

Напомним, что украинцы стали меньше доверять премьер-министру Алексею Гончаруку, после обнародования аудиозаписей с обсуждением компетентности президента Украины Владимира Зеленского в финансовых вопросах.