Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении «Дія» цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

Об этом сообщил разработчик мобильного приложения Мстислав Баник, передает Интерфакс-Украина.

— Документ, над которым мы завершаем работу, и он будет готов в ближайшее время - это «автогражданка». Итак, мы получаем три из трех водительских документов в смартфоне, очень облегчит жизнь каждому водителю. Второй документ, над которым мы работаем, - студенческий билет. Уже очень скоро будут доступны почти 900 тысяч цифровых студенческих билетов, - сказал Мстислав Баник.

По его словам, также разрабатывается цифровой паспорт в смартфоне (ID-карта и загранпаспорт). Кроме того, уже в марте приложение «Дія» перестанет тарифицироваться мобильными операторами.

— Где бы вы ни находились, если на счету есть хотя бы одна копейка и 1 Мгб трафика - «Дія» будет доступна на все 100%, - сказал разработчик.

Мстислав Баник добавил, что в планах до конца 2020 года получить 10 миллионов активных пользователей программы «Дія».

Сайт и приложение «Дія» являются единственным государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте «государство в смартфоне».

Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. В январе 2020 году в приложении уже стали доступны цифровые водительские права и цифровое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский получил ID-карту и первым из украинцев записал на нее свою электронную подпись.