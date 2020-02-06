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Депутаты Николаевского городского совета обратились к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с требованием снизить тариф за тепло для Николаевской ТЭЦ.
Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.
В ходе заседания Николаевский городской голова вынес вопрос обращения снижения тарифов ТЭЦ на рассмотрение депутатов и зачитал результативную часть этого обращения.
— Дополнительно сообщаем, что городской совет обращался к Кабинету министров и Фонду государственного имущества относительно передачи в собственность территориальной громады города Николаева пакета акций Николаевская ТЭЦ. Однако, по сей день этот вопрос не решен. Исходя из вышеизложенного, мы депутаты Николаевского городского совета обращаемся с просьбой повлиять на решение вопроса относительно понижения тарифа, снижения размера оплаты услуг централизованного отопления, – зачитал Александр Сенкевич.
В итоге, в ходе голосование данное решение поддержали 33 депутата.
Напомним, в случае перерасчета перерасчета платежек за тепло в декабре с целью их уменьшения, ЧАО «Николаевская ТЭЦ» недополучила доходов размере 14 миллионов гривен.
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Депутаты Николаевского городского совета обратились к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с требованием снизить тариф за тепло для Николаевской ТЭЦ.
Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.
В ходе заседания Николаевский городской голова вынес вопрос обращения снижения тарифов ТЭЦ на рассмотрение депутатов и зачитал результативную часть этого обращения.
— Дополнительно сообщаем, что городской совет обращался к Кабинету министров и Фонду государственного имущества относительно передачи в собственность территориальной громады города Николаева пакета акций Николаевская ТЭЦ. Однако, по сей день этот вопрос не решен. Исходя из вышеизложенного, мы депутаты Николаевского городского совета обращаемся с просьбой повлиять на решение вопроса относительно понижения тарифа, снижения размера оплаты услуг централизованного отопления, – зачитал Александр Сенкевич.
В итоге, в ходе голосование данное решение поддержали 33 депутата.
Напомним, в случае перерасчета перерасчета платежек за тепло в декабре с целью их уменьшения, ЧАО «Николаевская ТЭЦ» недополучила доходов размере 14 миллионов гривен.