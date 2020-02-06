В Кремле у всех кто приходит на мероприятия с участие президента России Владимира Путина измеряют температуру тела.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Желнов.

— В Кремле теперь добавилась новая процедура проверки - человек с тепловизором в руках, замеряющий вам температуру, - написал Антон Желнов.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что таким образом в Кремле предпринимают дополнительные меры предосторожности против коронавируса, пишут Ведомости. По его словам, проверяются все участники публичных мероприятий.

— Это мера предосторожности, – отметил он.

Однако вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что тепловизор на входе в Кремль не связан с коронавирусом. По ее словам, его применяют из-за сезонного гриппа.

Ранее сообщалось, что всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 миллионах долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.