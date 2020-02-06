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В Кремле у всех кто приходит на мероприятия с участие президента России Владимира Путина измеряют температуру тела.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Желнов.
— В Кремле теперь добавилась новая процедура проверки - человек с тепловизором в руках, замеряющий вам температуру, - написал Антон Желнов.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что таким образом в Кремле предпринимают дополнительные меры предосторожности против коронавируса, пишут Ведомости. По его словам, проверяются все участники публичных мероприятий.
— Это мера предосторожности, – отметил он.
Однако вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что тепловизор на входе в Кремль не связан с коронавирусом. По ее словам, его применяют из-за сезонного гриппа.
Ранее сообщалось, что всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 миллионах долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.
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В Кремле у всех кто приходит на мероприятия с участие президента России Владимира Путина измеряют температуру тела.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Желнов.
— В Кремле теперь добавилась новая процедура проверки - человек с тепловизором в руках, замеряющий вам температуру, - написал Антон Желнов.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что таким образом в Кремле предпринимают дополнительные меры предосторожности против коронавируса, пишут Ведомости. По его словам, проверяются все участники публичных мероприятий.
— Это мера предосторожности, – отметил он.
Однако вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что тепловизор на входе в Кремль не связан с коронавирусом. По ее словам, его применяют из-за сезонного гриппа.
Ранее сообщалось, что всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 миллионах долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.