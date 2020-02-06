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Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что вероятность того, что законопроект о рынке земли не наберет необходимое количество голосов во время голосования за него в Верховной Раде, достигает 3%.
Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, передает УНН.
— Это парламент, это же большинство решает. Теоретически всегда есть сценарий, что не наберется голосов, тогда отправим на доработку и вернемся к вопросу. Я такой сценарий рассматриваю на уровне 3%, - отметил Давид Арахамия.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли.
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Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что вероятность того, что законопроект о рынке земли не наберет необходимое количество голосов во время голосования за него в Верховной Раде, достигает 3%.
Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, передает УНН.
— Это парламент, это же большинство решает. Теоретически всегда есть сценарий, что не наберется голосов, тогда отправим на доработку и вернемся к вопросу. Я такой сценарий рассматриваю на уровне 3%, - отметил Давид Арахамия.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли.