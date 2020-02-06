Исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о подрядной фирме, работники которой вместо того, чтобы посыпать дороги солью, катались на машине.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Владислав Невеселый рассказал, что планирует регулярно записывать видеообращения и рассказывать о работе ведомства.

— Решил записывать такие короткие видео, в которых буду рассказывать, чем занимается Служба автодорог. Давайте сегодняшнее видео посвятим зиме, - сказал Владислав Невеселый.

В частности, он рассказал о работниках подрядной фирмы «Містдорбуд», которые должны были рассыпать на участке дороги от Николаева до Одессы соль и песок, однако вместо этого катались на машине.

— Где-то неделю назад мы выдали Облавтодору задание, чтобы все дежурные ночью присутствовали на работе. Мы приехали с проверкой и практически никого не нашли на работе. Соответственно, если бы была непогода, то ночью не было бы кому отреагировать на сообщения. Вчера мы снова выехали с проверкой - они уже включились в работу. Но еще один подрядчик «Містдорбуд» в районе дороги «Николаев-Одесса» был пойман на том, что машины ездили и совсем не рассыпали материал для того, чтобы не было гололеда. Для меня это печальный момент. Соответственно, на этой дороге образовался гололед, который мы уже устранили. Наши работники выехали, все задокументировали. Будем вести разбирательство. Хочу открыто сказать всем подрядчикам, которые поступают таким образом, что мы будем разбираться. Все держим на контроле. Будут проходить проверки, возможно, даже ежедневные, - рассказал Владислав Невеселый.

Также он отметил, что Служба автодорог и подрядные фирмы, с которыми работает ведомство, ведут онлайн-чат, в котором обсуждают возникшие в непогоду проблемы и держат их на контроле.

— Работа идет полностью в ручном режиме. Включена и администрация и подрядчики. У нас есть чат - мы общаемся. Мы сейчас в онлайн, в курсе всех проблем. Работаем, стараемся и надеемся, что справимся с этой непогодой. Все будет хорошо, - добавил он.

Напомним, что в Николаевской области дорожники из кузова грузовика на ходу сыпали песок на снег.