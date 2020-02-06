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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого новым главой Львовской областной государственной администрации (ОГА).
Об этом Владимир Зеленский объявил в ходе рабочего визита во Львовскую область, сообщает пресс-служба президента.
— У нас есть ваш человек - житель Львова Максим Козицкий. Человек опытный, профессиональный. Мы искали сильного менеджера - вот он. Я хотел бы его поздравить, - рассказал Владимир Зеленский.
По словам Президента, Максим Козицкий будет координировать все проблемные вопросы области в сотрудничестве с недавно назначенным вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Денисом Шмигалем.
Максим Козицкий - предприниматель. Родился в 1981 году во Львове. Учился во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого по специальности «Лечебное дело» (магистр медицины). Также окончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия» по специальности «Менеджмент организаций» и Львовский национальный университет им. Ивана Франко («Специалист по учету и аудиту»).
Работал врачом-интерном по хирургии в Львовском национальном медицинском университете им. Данила Галицкого, затем - врачом-методистом Львовского областного центра здоровья. В 2007-2010 годах - член наблюдательного совета ООО «Укрнефтегазинвест». С 2010 до 2014 года был заместителем генерального директора по общим вопросам ООО «Укрнефтегазинвест». В 2014-2016 годах - заместитель генерального директора ООО «Прикарпатская энергетическая компания».
Как сообщает РБК-Украина, Максим Козицкий был одним из кандидатов на эту должность еще в июне 2019 года. Он является директором компании по установке ветровых и солнечных электростанций. Его отец Зиновий Козицкий - известный львовский бизнесмен. В конце декабря 2019 подал декларацию как кандидат на должность главы Львовской ОГА. В ней он указал, что по основному месту работы заработал 259 тысяч гривен.
Напомним, что советницы главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь по 40 тысяч гривен зарплаты.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого новым главой Львовской областной государственной администрации (ОГА).
Об этом Владимир Зеленский объявил в ходе рабочего визита во Львовскую область, сообщает пресс-служба президента.
— У нас есть ваш человек - житель Львова Максим Козицкий. Человек опытный, профессиональный. Мы искали сильного менеджера - вот он. Я хотел бы его поздравить, - рассказал Владимир Зеленский.
По словам Президента, Максим Козицкий будет координировать все проблемные вопросы области в сотрудничестве с недавно назначенным вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Денисом Шмигалем.
Максим Козицкий - предприниматель. Родился в 1981 году во Львове. Учился во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого по специальности «Лечебное дело» (магистр медицины). Также окончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия» по специальности «Менеджмент организаций» и Львовский национальный университет им. Ивана Франко («Специалист по учету и аудиту»).
Работал врачом-интерном по хирургии в Львовском национальном медицинском университете им. Данила Галицкого, затем - врачом-методистом Львовского областного центра здоровья. В 2007-2010 годах - член наблюдательного совета ООО «Укрнефтегазинвест». С 2010 до 2014 года был заместителем генерального директора по общим вопросам ООО «Укрнефтегазинвест». В 2014-2016 годах - заместитель генерального директора ООО «Прикарпатская энергетическая компания».
Как сообщает РБК-Украина, Максим Козицкий был одним из кандидатов на эту должность еще в июне 2019 года. Он является директором компании по установке ветровых и солнечных электростанций. Его отец Зиновий Козицкий - известный львовский бизнесмен. В конце декабря 2019 подал декларацию как кандидат на должность главы Львовской ОГА. В ней он указал, что по основному месту работы заработал 259 тысяч гривен.
Напомним, что советницы главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь по 40 тысяч гривен зарплаты.