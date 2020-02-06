Разговор между Премьер-министром Украины, представителями правительства и Национального банка, записанный и обнародованный в сети интернет 15 января, действительно состоялся.

Об этом на заседании Комитета ВРУ по вопросам свободы слова сказал первый заместитель начальника главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, пишетУНН.

— В связи с тем, что мы расследуем уголовное производство, конечно, мы установили, что эта встреча и разговоры происходили. Насколько они полностью аутентично зафиксированы и изложены в масс-медиа - мы этот вопрос выясняем, - сказал он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сказал депутатам от «Слуги народа», что ему точно известно, что запись разговоров премьер-министра Алексея Гончарука монтировали на компьютерах журналистов телеканала «1+1».