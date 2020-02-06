На борту закрытого на карантин у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess новый китайский коронавирус обнаружили у еще десяти человек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На лайнере вирус обнаружили еще у 10 человек, всего 20 зараженных. Ожидаются результаты тестов еще 170 человек.

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като сообщил, что все 3,7 тысячи человек на борту лайнера будут находиться на карантине до 14 дней.

Тех, у кого обнаружили вирус, перевели в больницу.

По официальным данным, на борту – 3711 человек (команда и пассажиры), 25 из которых –украинцы.