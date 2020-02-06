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Об этом Пелоси заявила на закрытой встрече с однопартийцами в среду, 5 февраля, передает CNN.
— Он порвал правду, и я порвала его речь, — передал слова Пелоси один из присутствующих на встрече.
По словам собеседника телеканала, спикер Палаты представителей также назвала речь Трампа «возмутительной» и добавила, что после своего поступка «почувствовала облегчение».
Напомним, 4 февраля Нэнси Пелоси разорвала текст речи президента США Дональда Трампа после его обращения к обеим палатам Конгресса.
На следующий день, 5 февраля, Сенат США отклонил обе статьи импичмента президента Дональда Трампа — злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса, который расследовал его действия. Так завершилась третья в истории США процедура импичмента главы страны.
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Об этом Пелоси заявила на закрытой встрече с однопартийцами в среду, 5 февраля, передает CNN.
— Он порвал правду, и я порвала его речь, — передал слова Пелоси один из присутствующих на встрече.
По словам собеседника телеканала, спикер Палаты представителей также назвала речь Трампа «возмутительной» и добавила, что после своего поступка «почувствовала облегчение».
Напомним, 4 февраля Нэнси Пелоси разорвала текст речи президента США Дональда Трампа после его обращения к обеим палатам Конгресса.
На следующий день, 5 февраля, Сенат США отклонил обе статьи импичмента президента Дональда Трампа — злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса, который расследовал его действия. Так завершилась третья в истории США процедура импичмента главы страны.