Об этом Пелоси заявила на закрытой встрече с однопартийцами в среду, 5 февраля, передает CNN.

— Он порвал правду, и я порвала его речь, — передал слова Пелоси один из присутствующих на встрече.

По словам собеседника телеканала, спикер Палаты представителей также назвала речь Трампа «возмутительной» и добавила, что после своего поступка «почувствовала облегчение».