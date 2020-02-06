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Верховная рада Украины рассмотрела первую сотню правок ко второму чтению законопроекта о рынке сельскохозяйственных земель.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что всего к закону об открытм рынке земель № 2178-10 есть 4018 правок и парламент рассмотрел 100 из них.
Ранее сообщалось, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на несколько месяцев.
Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что вероятность того, что законопроект о рынке земли не наберет необходимое количество голосов во время голосования за него в Верховной Раде, достигает 3%.
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Верховная рада Украины рассмотрела первую сотню правок ко второму чтению законопроекта о рынке сельскохозяйственных земель.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что всего к закону об открытм рынке земель № 2178-10 есть 4018 правок и парламент рассмотрел 100 из них.
Ранее сообщалось, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на несколько месяцев.
Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что вероятность того, что законопроект о рынке земли не наберет необходимое количество голосов во время голосования за него в Верховной Раде, достигает 3%.