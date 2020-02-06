Верховная рада Украины рассмотрела первую сотню правок ко второму чтению законопроекта о рынке сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что всего к закону об открытм рынке земель № 2178-10 есть 4018 правок и парламент рассмотрел 100 из них.

Ранее сообщалось, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на несколько месяцев.

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что вероятность того, что законопроект о рынке земли не наберет необходимое количество голосов во время голосования за него в Верховной Раде, достигает 3%.