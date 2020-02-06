|Скорость ветра:
|3.7 м/с
|Восход солнца:
|07:11
|Заход солнца:
|17:01
|Температура завтра:
|-1 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:58
|Температура завтра:
|-3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.45 грн
|24.8 грн
|EUR
|26.78 грн
|27.28 грн
Вечерне заседание Верховная Рады закрылось в 19:30 так и не проголосовав за закон о рынке земли: за день парламент успел рассмотреть 184 правки ко второму чтению законопроекта.
Видео трансляции опубликовал канал «НАШ».
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил о закрытии вечернего заседания.
— Дорогие друзья, 19:29. Давайте всё-таки закроем сегодняшнее заседание и встретится завтра с утра. Я объявляю вечернее заседание закрытым, - заявил Руслан Стефанчук.
Стоит отметить, что всего к закону об открытым рынке земель № 2178-10 есть 4018 правок.
Ранее сообщалось, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на несколько месяцев.
Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что вероятность того, что законопроект о рынке земли не наберет необходимое количество голосов во время голосования за него в Верховной Раде, достигает 3%.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Вечерне заседание Верховная Рады закрылось в 19:30 так и не проголосовав за закон о рынке земли: за день парламент успел рассмотреть 184 правки ко второму чтению законопроекта.
Видео трансляции опубликовал канал «НАШ».
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил о закрытии вечернего заседания.
— Дорогие друзья, 19:29. Давайте всё-таки закроем сегодняшнее заседание и встретится завтра с утра. Я объявляю вечернее заседание закрытым, - заявил Руслан Стефанчук.
Стоит отметить, что всего к закону об открытым рынке земель № 2178-10 есть 4018 правок.
Ранее сообщалось, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на несколько месяцев.
Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что вероятность того, что законопроект о рынке земли не наберет необходимое количество голосов во время голосования за него в Верховной Раде, достигает 3%.