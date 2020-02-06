Вечерне заседание Верховная Рады закрылось в 19:30 так и не проголосовав за закон о рынке земли: за день парламент успел рассмотреть 184 правки ко второму чтению законопроекта.

Видео трансляции опубликовал канал «НАШ».

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил о закрытии вечернего заседания.

— Дорогие друзья, 19:29. Давайте всё-таки закроем сегодняшнее заседание и встретится завтра с утра. Я объявляю вечернее заседание закрытым, - заявил Руслан Стефанчук.

Стоит отметить, что всего к закону об открытым рынке земель № 2178-10 есть 4018 правок.

Ранее сообщалось, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на несколько месяцев.

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что вероятность того, что законопроект о рынке земли не наберет необходимое количество голосов во время голосования за него в Верховной Раде, достигает 3%.