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В января 2020 года украинцы купили 487 легковых электромобилей - это на треть больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».
— Но такой рост был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+ 37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%), - говорится в сообщении.
Отмечается, что доля новых авто на январском рынке легковых электромобилей составляла 6% против 8% в 2019 году.
— Лидером на рынке электрокаров продолжает оставаться Nissan Leaf. В январе 216 «лифов» получили украинские номера, - подчеркнули в Ассоциации.
В топ-5 сразу 3 модели Tesla: Model S - 58 шт., Model 3 - 41 шт. и Model X - 34 шт.
На пятом месте - Chevrolet Bolt (32 авто).
Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2019 года украинцы купили и поставили на учет 6247 электромобилей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на легковые электромобили вырос на 47%.
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В января 2020 года украинцы купили 487 легковых электромобилей - это на треть больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».
— Но такой рост был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+ 37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%), - говорится в сообщении.
Отмечается, что доля новых авто на январском рынке легковых электромобилей составляла 6% против 8% в 2019 году.
— Лидером на рынке электрокаров продолжает оставаться Nissan Leaf. В январе 216 «лифов» получили украинские номера, - подчеркнули в Ассоциации.
В топ-5 сразу 3 модели Tesla: Model S - 58 шт., Model 3 - 41 шт. и Model X - 34 шт.
На пятом месте - Chevrolet Bolt (32 авто).
Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2019 года украинцы купили и поставили на учет 6247 электромобилей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на легковые электромобили вырос на 47%.