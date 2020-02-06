Главный продюсер сериалов и фильмов телеканала «1+1» Елена Еремеева объяснила, почему канал снимает мелодрамы на русском языке, а комедии — на украинском.

В интервью «Телекритике» она заявила, что «найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, очень непросто».

— По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрят хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они (зрители — прим.) просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт, — сказала она.

Для мелодрам украинский еще трудно дается, а актерам трудно с ним работать, объясняет Еремеева. Она уточнила, что из-за этого над такими лентами надо дольше работать, что увеличивает их стоимость.

Еще одна причина создания сериалов на русском — дистрибуция в странах СНГ, так как украиноязычный контент продается только на территории Украины.

В то же время продюсер «плюсов» отметила, что во время съемок предпочтение отдается украинским актерам. По ее словам, в сериалах, которые снимаются для показа весной 2020 года, 90% актеров из Украины.

Уже после этого интервью Еремеева пояснила, что речь не идет о каком-либо предубеждении относительно украинского языка, а только «о производственных нюансах».

Она напомнила, что «1+1» запускал украиноязычные продукты еще до введения квот и поддерживал развитие украиноязычной продукции.

— Однако в сложившейся ситуации, чувствую необходимость добавить контекста. Речь шла прежде всего о том, что в разных жанрах есть своя специфика, в частности производство драм и мелодрам действительно отличается от комедий и требует иного подхода. И говоря о том, что иногда встречаются актеры, которые в силу специфики производства сериалов не всегда успешно играют в кадре, опиралась на комментарии режиссеров, сценаристов, литредакторов и звукооператоров, которые получаем в процессе проведения кастинга, съемочного или монтажно-тонировочного периодов. Именно поэтому, когда выходит качественный игровой фильм или новый сериал на украинском, и зрители, и критики особо отмечают качество речевого звучания, — пояснила продюсер.

Она добавила, что украинское сериальное производство сейчас в процессе своего развития.

— И мы надеемся, что объединив усилия — и продюсеры, и сценаристы, и актеры — мы будем быстрее двигаться к тому, чтобы работа над созданием украиноязычного контента происходила более эффективно, — резюмировала Еремеева.