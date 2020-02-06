Государственное бюро расследований сообщило волонтеру Марусе Звиробий о подозрении в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится на сайте ГБР.

«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора 6 февраля 2020 года сообщили гражданке о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

При этом в ГБР отметили, что народный депутат София Федына для вручения письменного уведомления о подозрении в Государственный бюро расследований не явилась.

Напомним, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федына вместе с Марусей Звиробий обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

Фракция «Европейской солидарности» в парламенте заявляет, что начало уголовных производств за высказывания нардепа Софии Федыны является ограничением свободы слова и политическим преследованием.