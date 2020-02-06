С начала текущих суток, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил ООС вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Все враждебные обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, а именно: дважды рядом с Орехово и в районе Новолуганского.

Напомним, 2 февраля на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих.