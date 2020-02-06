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Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова большинством голосов представителей фракции «Слуга народа» поддержал законопроект № 2693 «О медиа» и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении, сообщает «Детектор медиа».
Против этого решения проголосовал только председатель комитета Нестор Шуфрич — представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». После голосования он заявил: «Теперь название этого комитета можно менять».
Также Комитет по вопросам свободы слова единогласно не поддержал альтернативный проект закона № 2693-1 «О медиа», авторами которого являются представители фракции «Европейская солидарность».
Голосованию предшествовало обсуждение законопроекта «О медиа» со стороны членов комитета и приглашенных представителей общественности. Председатель Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталья Клитная обращала внимание на то, что обязанность блокировки сайтов в случае соответствующего решения суда возлагается на интернет-провайдеров:
«Целесообразнее было бы оставить блокировки на уровне хостеров и поставщиков доменных имен», - отметила она.
Также, по ее словам, в законопроекте нечетко выписаны нормы относительно языковых квот для иностранных каналов: «Распространяется ли на них норма 75%?»
В ответ соавтор законопроекта и член комитета Татьяна Цыба сказала, что во время написания этого документа сознательно не меняли законодательство по квотам и перенесли в него положения закона о языке. Что касается остальных предложений она отметила, что все находится на стадии проработки».
Юрист Института массовой информации Али Сафаров предлагал комитету вернуть законопроект на доработку, поскольку считает, что в случае его принятия в первом чтении концептуальные вопросы уже невозможно будет решить.
«В первую очередь это касается сферы действия закона. Подпадает ли «Украинская правда» под определение медиа? А блог Шария? И таких вопросов будет очень много. Отсутствие четких критериев делает невозможным четкое применение законодательства и делает невозможным четкое понимание того, кто именно подпадает под ограничения. Это невозможно исправить, потому что это концептуальная проблема всего законопроекта», - подчеркнул он.
По его мнению, принятие законопроекта создаст правовой хаос.
Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Юрия Павленко больше всего беспокоило усиление полномочий регулятора и нечетко выписанные, по его мнению, критерии нарушений. По его словам, новый законопроект может стать инструментом для установления цензуры.
Напомним, 28 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О медиа» № 2693, который поручил разработать президент Владимир Зеленский.
Также комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики предлагает законодательно определить, что интернет-порталы, соцсети и интернет-сервисы по заказу являются медиа.
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Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова большинством голосов представителей фракции «Слуга народа» поддержал законопроект № 2693 «О медиа» и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении, сообщает «Детектор медиа».
Против этого решения проголосовал только председатель комитета Нестор Шуфрич — представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». После голосования он заявил: «Теперь название этого комитета можно менять».
Также Комитет по вопросам свободы слова единогласно не поддержал альтернативный проект закона № 2693-1 «О медиа», авторами которого являются представители фракции «Европейская солидарность».
Голосованию предшествовало обсуждение законопроекта «О медиа» со стороны членов комитета и приглашенных представителей общественности. Председатель Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталья Клитная обращала внимание на то, что обязанность блокировки сайтов в случае соответствующего решения суда возлагается на интернет-провайдеров:
«Целесообразнее было бы оставить блокировки на уровне хостеров и поставщиков доменных имен», - отметила она.
Также, по ее словам, в законопроекте нечетко выписаны нормы относительно языковых квот для иностранных каналов: «Распространяется ли на них норма 75%?»
В ответ соавтор законопроекта и член комитета Татьяна Цыба сказала, что во время написания этого документа сознательно не меняли законодательство по квотам и перенесли в него положения закона о языке. Что касается остальных предложений она отметила, что все находится на стадии проработки».
Юрист Института массовой информации Али Сафаров предлагал комитету вернуть законопроект на доработку, поскольку считает, что в случае его принятия в первом чтении концептуальные вопросы уже невозможно будет решить.
«В первую очередь это касается сферы действия закона. Подпадает ли «Украинская правда» под определение медиа? А блог Шария? И таких вопросов будет очень много. Отсутствие четких критериев делает невозможным четкое применение законодательства и делает невозможным четкое понимание того, кто именно подпадает под ограничения. Это невозможно исправить, потому что это концептуальная проблема всего законопроекта», - подчеркнул он.
По его мнению, принятие законопроекта создаст правовой хаос.
Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Юрия Павленко больше всего беспокоило усиление полномочий регулятора и нечетко выписанные, по его мнению, критерии нарушений. По его словам, новый законопроект может стать инструментом для установления цензуры.
Напомним, 28 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О медиа» № 2693, который поручил разработать президент Владимир Зеленский.
Также комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики предлагает законодательно определить, что интернет-порталы, соцсети и интернет-сервисы по заказу являются медиа.