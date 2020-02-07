Большинство американских обозревателей положительно оценивают земельную реформу в Украине.

Сам факт, что рынок земли заработал после 30-лет стагнации, уже является позитивным сигналом как для украинской экономики, так и потенциальных инвесторов, пишет «Голос Америки».

При этом, эксперты не советуют продавать землю уже сегодня. Мол, законопроект содержит опасные для земельного рынка моменты.



Как пишет издание, ссылаясь на мнение аналитиков, земельный рынок Украины слишком долго находился в тени, вследствие чего доходы от сельского хозяйства часто не попадали в государственную казну. Поэтому земельная реформа – это сильный сигнал украинского правительства о серьезных намерениях реформироваться, считает большинство опрошенных американских экспертов.

— В Украине нет реального рынка земли. Существует теневой земельный рынок. Земля передается, но незаконно. Эта реформа уменьшит тот теневой рынок, уменьшит коррупционные риски, и направит вещи в прозрачное русло. Она не сделает рынок полностью прозрачным, но ликвидирует много теневых схем, – говорит Эрик Гонц, эксперт «Центра международного частного предпринимательства».

Не в интересах Украины иметь «сельское хозяйственное, которое не работает». Такое мнение высказывает Андерс Аслунд, эксперт аналитического центра «Атлантический совет». Земельная реформа – необходима, она даст агропромышленности значительно лучшие условия для развития Андерс Аслунд.

— Земельная реформа крайне необходима, она наконец происходит. Она даст агропромышленности значительно лучшие условия для развития. Это не радикальные, а постепенные изменения. Также очень хорошо, что этот закон оказывает сильное предпочтение гражданам Украины, – считает Андерс Аслунд.

Эксперт «Центра международного частного предпринимательства» Эрик Гонц отмечает, что законопроект предоставляет возможность доступа мелких фермеров к кредитам, чтобы инвестировать в землю.



Эксперты указывают также на значительные недостатки в законодательстве. В первую очередь, говорят, если нынешний закон заработает в том виде, как его 6 февраля пытались принять, он может привести к созданию в Украине касты земельных олигархов в регионах.

— В первом чтении этого законопроекта было предусмотрено ограничение: в одни руки можно было приобрести 35% земли на территории одного региона. Во втором чтении этот лимит исчез. Что может случиться сейчас, местные олигархи, которые контролируют местные советы, будут действовать как хотят, – предостерегает Эрик Гонц.

По словам Гонца, в ходе децентрализации местные монополии являются опасными для украинской демократии. Сельскохозяйственные холдинги могут монополизировать процесс принятия решений на местных уровнях.

— Если эта реформа пройдет в нынешнем состоянии, я боюсь, некоторые отдельные бизнесы или сельскохозяйственные холдинги могут монополизировать процесс принятия решений на местных уровнях, что действительно навредит украинским гражданам, – считает эксперт.

Его коллега Андерс Аслунд не соглашается.

— Лучше иметь землю, которая сосредоточена в одной местности, тогда легче управлять. Потому что наибольшие проблемы на земельном рынке Украины – это слабое управление и кражи. А как лучше всего контролировать сельское хозяйство? Имея земельные участки, которые близко друг к другу, – считает Андерс Аслунд.

В законе «об обороте земли» не предусматривается обязательная регистрация цены на землю при покупке\продаже. Обозреватели не видят в этом большой проблемы. В США, говорят, также не обязательно указывать при регистрации купли-продажи земли ее цену.

— У нас в США есть только записи цен на землю в целом как индикатор, куда движется рынок недвижимости. Обязательное указание цен повысит прозрачность, но это также увеличит бремя на весь процесс. Думаю, со временем этот процесс сам разовьется, – говорит Эрик Гонц.

Американских инвесторов волнует вопрос урегулирования рынка земли для иностранцев. Сейчас иностранцам не разрешено покупать землю в Украине. Этот вопрос украинцы будут принимать на референдуме.

А вот что будет с землей, которой уже управляют компании, где владельцем является иностранец? Вопрос остается открытым.

— Этот вопрос не урегулирован в законе. Оно остается на усмотрение украинских судов. Суды скажут последнее слово. Я не думаю, что это закон, на который надеется иностранная бизнес-общество, – объясняет Эрик Гонц.



— Как я понимаю, иностранные компании, которые работают в украинской агропромышленности, им разрешат продолжать работать, – отмечает Андерс Аслунд, эксперт аналитического центра «Атлантический совет».

Украинский-американский деловой совет представляет интересы американских компаний в Украине, а также украинских компаний с иностранными инвестициями. Президент организации уверяет: бизнес в основном положительно воспринимает земельную реформу.

Ранее сообщалось, что за первый день Рада рассмотрела 184 из 4018 правок к законопроекту о рынке земли.