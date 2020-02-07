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Глава нацкомитета Демократической партии США Томас Перес требует пересчета результатов кокусов в Айове, где лидирует Пит Буттиджич.
Об этом политик написал в Twitter.
Enough is enough. In light of the problems that have emerged in the implementation of the delegate selection plan and in order to assure public confidence in the results, I am calling on the Iowa Democratic Party to immediately begin a recanvass.— Tom Perez (@TomPerez) February 6, 2020
— В свете проблем, возникших в ходе реализации плана отбора делегатов и для обеспечения общественного доверия к результатам [кокусов], я призываю Демократическую партию Айовы немедленно начать пересчет. Iowa Democratic Party будет продолжать сообщать о результатах, — отметил Томас Перес.
Как сообщалось, на предварительных партийных голосованиях Демократической партии США в штате Айова организаторы кокусов не могли подсчитать голоса, ссылаясь на технические проблемы с мобильным приложением для подсчета.
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Глава нацкомитета Демократической партии США Томас Перес требует пересчета результатов кокусов в Айове, где лидирует Пит Буттиджич.
Об этом политик написал в Twitter.
Enough is enough. In light of the problems that have emerged in the implementation of the delegate selection plan and in order to assure public confidence in the results, I am calling on the Iowa Democratic Party to immediately begin a recanvass.— Tom Perez (@TomPerez) February 6, 2020
— В свете проблем, возникших в ходе реализации плана отбора делегатов и для обеспечения общественного доверия к результатам [кокусов], я призываю Демократическую партию Айовы немедленно начать пересчет. Iowa Democratic Party будет продолжать сообщать о результатах, — отметил Томас Перес.
Как сообщалось, на предварительных партийных голосованиях Демократической партии США в штате Айова организаторы кокусов не могли подсчитать голоса, ссылаясь на технические проблемы с мобильным приложением для подсчета.