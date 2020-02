Глава нацкомитета Демократической партии США Томас Перес требует пересчета результатов кокусов в Айове, где лидирует Пит Буттиджич.

Об этом политик написал в Twitter.

Enough is enough. In light of the problems that have emerged in the implementation of the delegate selection plan and in order to assure public confidence in the results, I am calling on the Iowa Democratic Party to immediately begin a recanvass.