Соединенные Штаты намерены увеличить усилия, направленные на свержение режима Николаса Мадуро в Венесуэле, а также восстановления демократии в этой стране.

Об этом шла речь во время встречи в четверг государственного секретаря США Майка Помпео и временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, сообщили в Госдепартаменте США.

— Стороны согласились удвоить усилия, чтобы обеспечить венесуэльскому народу то, к чему он стремился годами: прекращение диктатуры Мадуро и восстановления демократии, экономического процветания и достоинства, - отметили в дипломатическом ведомстве США по результатам встречи.

При этом, госсекретарь США и временный президент Венесуэлы обсудили пути создания временного правительства в южноамериканской стране, который обеспечит «свободные и честные выборы президента и депутатов Национальной ассамблеи».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане государства массово переходят из католицизма, объявляя себя евангельскими христианами (протестантами).