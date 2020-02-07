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Соединенные Штаты намерены увеличить усилия, направленные на свержение режима Николаса Мадуро в Венесуэле, а также восстановления демократии в этой стране.
Об этом шла речь во время встречи в четверг государственного секретаря США Майка Помпео и временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, сообщили в Госдепартаменте США.
— Стороны согласились удвоить усилия, чтобы обеспечить венесуэльскому народу то, к чему он стремился годами: прекращение диктатуры Мадуро и восстановления демократии, экономического процветания и достоинства, - отметили в дипломатическом ведомстве США по результатам встречи.
При этом, госсекретарь США и временный президент Венесуэлы обсудили пути создания временного правительства в южноамериканской стране, который обеспечит «свободные и честные выборы президента и депутатов Национальной ассамблеи».
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане государства массово переходят из католицизма, объявляя себя евангельскими христианами (протестантами).
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Соединенные Штаты намерены увеличить усилия, направленные на свержение режима Николаса Мадуро в Венесуэле, а также восстановления демократии в этой стране.
Об этом шла речь во время встречи в четверг государственного секретаря США Майка Помпео и временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, сообщили в Госдепартаменте США.
— Стороны согласились удвоить усилия, чтобы обеспечить венесуэльскому народу то, к чему он стремился годами: прекращение диктатуры Мадуро и восстановления демократии, экономического процветания и достоинства, - отметили в дипломатическом ведомстве США по результатам встречи.
При этом, госсекретарь США и временный президент Венесуэлы обсудили пути создания временного правительства в южноамериканской стране, который обеспечит «свободные и честные выборы президента и депутатов Национальной ассамблеи».
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане государства массово переходят из католицизма, объявляя себя евангельскими христианами (протестантами).