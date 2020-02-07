За прошлые сутки, 6 февраля, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил травму.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг устроил один обстрел: боевики ударили из крупнокалиберного пулемета по Красногоровке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было зафиксировано три обстрела: дважды у Орехового стреляли из минометов калибра 120 мм – враг выпустил 25 мин, в районе Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, 1 февраля в результате обстрелов погиб украинский военный.