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За прошлые сутки, 6 февраля, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил травму.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг устроил один обстрел: боевики ударили из крупнокалиберного пулемета по Красногоровке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было зафиксировано три обстрела: дважды у Орехового стреляли из минометов калибра 120 мм – враг выпустил 25 мин, в районе Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Напомним, 1 февраля в результате обстрелов погиб украинский военный.
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За прошлые сутки, 6 февраля, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил травму.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг устроил один обстрел: боевики ударили из крупнокалиберного пулемета по Красногоровке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было зафиксировано три обстрела: дважды у Орехового стреляли из минометов калибра 120 мм – враг выпустил 25 мин, в районе Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Напомним, 1 февраля в результате обстрелов погиб украинский военный.