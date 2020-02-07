|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|07:09
|Заход солнца:
|17:03
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:24
|Заход солнца:
|17:00
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.45 грн
|24.8 грн
|EUR
|26.78 грн
|27.28 грн
На востоке Турции в результате схода лавины погибли более 40 человек, еще 84 ранены.
Об этом сообщает телеканал NTV.
Сейчас спасатели продолжают поисковые работы.
В турецком Министерстве здравоохранения сообщили, что сейчас в больницах находятся еще 47 человек, которые получили травмы в результате инцидента. Еще шестеро находятся в реанимации, но их состояние некритическое.
На поиски пропавших прибыла большая группа турецких спасателей, которым удалось освободить из снежной ловушки 7 человек. Во время поисковой операции произошло схождение второй лавины, которая накрыла спасателей.
Напомним, ранее сообщалось, что вследствие схода лавины в турецкой провинции Ван погибли по меньшей мере 21 человек.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
На востоке Турции в результате схода лавины погибли более 40 человек, еще 84 ранены.
Об этом сообщает телеканал NTV.
Сейчас спасатели продолжают поисковые работы.
В турецком Министерстве здравоохранения сообщили, что сейчас в больницах находятся еще 47 человек, которые получили травмы в результате инцидента. Еще шестеро находятся в реанимации, но их состояние некритическое.
На поиски пропавших прибыла большая группа турецких спасателей, которым удалось освободить из снежной ловушки 7 человек. Во время поисковой операции произошло схождение второй лавины, которая накрыла спасателей.
Напомним, ранее сообщалось, что вследствие схода лавины в турецкой провинции Ван погибли по меньшей мере 21 человек.