На востоке Турции в результате схода лавины погибли более 40 человек, еще 84 ранены.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Сейчас спасатели продолжают поисковые работы.

В турецком Министерстве здравоохранения сообщили, что сейчас в больницах находятся еще 47 человек, которые получили травмы в результате инцидента. Еще шестеро находятся в реанимации, но их состояние некритическое.

На поиски пропавших прибыла большая группа турецких спасателей, которым удалось освободить из снежной ловушки 7 человек. Во время поисковой операции произошло схождение второй лавины, которая накрыла спасателей.

Напомним, ранее сообщалось, что вследствие схода лавины в турецкой провинции Ван погибли по меньшей мере 21 человек.