На Николаевщине в результате непогоды без электричества остались жители 11 населенных пунктов.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Всего по состоянию на 7 февраля обесточенными в Украине остаются 203 населенных пункта в 8 областях, в Одесской - 100 населенных пунктов, в Херсонской - 40 населенных пунктов, в Днепропетровской - 16 населенных пунктов в Николаевская - 11, в Черновицкой - 11, в Запорожской - 9, в Кировоградской - 9 и в Донецкой - 7.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечены 2 тысячи 229 работников и 1 тысяча 585 единиц техники. Подразделениями ГСЧС отбуксировали 223 транспортных средств, в которых находилось 470 человек и убрали 72 поваленных дерева.

Вчера, 6 февраля, в результате осложнения погодных условий в Украине было обесточено 600 населенных пунктов в 13 областях. 59 из них — в Николаевской области.