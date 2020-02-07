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Великобритания, Германия и Италия объявили о новых случаях заболевания коронавирусом из Китая, в результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания в Европе достигло 31.
Об этом сообщает The Associated Press.
В Германии 11 случаев из 13 связанны с поставщиком автозапчастей Webasto, сотрудники которой заразились вирусом от китайского коллеги. 13 подтвержденный случай коронавируса диагностировали у жены одного из ранее заразившихся сотрудников компании. При этом двое из числа заболевших в Германии являются детьми.
В Британии количество пострадавших от вируса выросло до трех. Как отметили британские власти, последний пациент заразился вирусом за пределами Великобритании.
Италия объявила о первом случае коронавируса в стране. 34-летний мужчина прибыл в Италию из Уханя, где он проживал на постоянной основе и был эвакуирован в понедельник.
Напомним, на материковом Китае число жертв коронавируса нового типа выросло до 636 человек, заражены уже 31 161 человек.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса.
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Великобритания, Германия и Италия объявили о новых случаях заболевания коронавирусом из Китая, в результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания в Европе достигло 31.
Об этом сообщает The Associated Press.
В Германии 11 случаев из 13 связанны с поставщиком автозапчастей Webasto, сотрудники которой заразились вирусом от китайского коллеги. 13 подтвержденный случай коронавируса диагностировали у жены одного из ранее заразившихся сотрудников компании. При этом двое из числа заболевших в Германии являются детьми.
В Британии количество пострадавших от вируса выросло до трех. Как отметили британские власти, последний пациент заразился вирусом за пределами Великобритании.
Италия объявила о первом случае коронавируса в стране. 34-летний мужчина прибыл в Италию из Уханя, где он проживал на постоянной основе и был эвакуирован в понедельник.
Напомним, на материковом Китае число жертв коронавируса нового типа выросло до 636 человек, заражены уже 31 161 человек.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса.