Великобритания, Германия и Италия объявили о новых случаях заболевания коронавирусом из Китая, в результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания в Европе достигло 31.

Об этом сообщает The Associated Press.

В Германии 11 случаев из 13 связанны с поставщиком автозапчастей Webasto, сотрудники которой заразились вирусом от китайского коллеги. 13 подтвержденный случай коронавируса диагностировали у жены одного из ранее заразившихся сотрудников компании. При этом двое из числа заболевших в Германии являются детьми.

В Британии количество пострадавших от вируса выросло до трех. Как отметили британские власти, последний пациент заразился вирусом за пределами Великобритании.

Италия объявила о первом случае коронавируса в стране. 34-летний мужчина прибыл в Италию из Уханя, где он проживал на постоянной основе и был эвакуирован в понедельник.

Напомним, на материковом Китае число жертв коронавируса нового типа выросло до 636 человек, заражены уже 31 161 человек.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса.